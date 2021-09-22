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«قافلة الثقافة الكورية» تزور بورسعيد الجمعة المقبلة

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«قافلة الثقافة الكورية» تزور بورسعيد الجمعة المقبلة «قافلة الثقافة الكورية» تزور بورسعيد الجمعة المقبلة

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أعلن المركز الثقافي الكوري تنظيم يوم ثقافي لجمهور مكتبة العامة في بورسعيد، الجمعة المقبلة تحت عنوان «قافلة الثقافة الكورية»، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتتضمن الفعاليات معرض الثقافة التقليدية الكورية والطعام الكوري وعروض سينمائية لفيلمي «عيد الميلاد» و«المرشحة الصادقة» بالإضافة إلى ورشة تلوين للأطفال ومحاضرتين حول أساسيات اللغة الكورية.

من جانبه، أعرب مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو عن سعادته بتنظيم أول فاعلية ثقافية خارج القاهرة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه القافلة تسعى إلى تقديم الثقافة الكورية إلى محبيها في مختلف المدن المصرية بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين بالبلدين.

وأشار إلى أن تنظيم القافلة يتزامن مع احتفالات كوريا بعيد التشوسوك «عيد الحصاد» والذي يعتبر أحد أكبر الأعياد في كوريا وهو بمثابة اجتماع سنوي لتعزيز الروابط الأسرية، مشددا على أهمية التبادل الإنساني والثقافي بين البلدين والدور الحيوي للقوى الناعمة في تعزيز وتقوية علاقات التعاون البلدين في شتى المجالات.

المصرى اليوم

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