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البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط

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البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط
أكدت الوقوف إلى جانب والتضامن معها في إجراءات ضمان استقرارها

البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، والتي كان آخرها إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين، اليوم، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الأعمال الإرهابية العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداءً سافرًا وصريحًا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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