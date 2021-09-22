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تشكيل لجنة لبحث أسباب خروج 3 عربات بقطار النوم عن القضبان في محطة

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تشكيل لجنة لبحث أسباب خروج 3 عربات بقطار النوم عن القضبان في محطة مصر تشكيل لجنة لبحث أسباب خروج 3 عربات بقطار النوم عن القضبان في محطة

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شكلت هيئة السكة الحديد لجنة لمعرفة أسباب خروج ٣ عربات من قطار النوم عن القضبان بمحطة صباح اليوم أثناء دخوله ورش الفرز.

وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أنه في تمام الساعة ٧:٤٥ صباحاً أثناء مسير ٨٣/ ٢٤٨٨ نوم أسوان / القاهرة بين المحطة القاهرة وورشة الفرز بعد نزول الركاب في محطة القاهرة حدث خروج ٣ عربات من على السكة دون سقوطها، ولم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري، بينما نتج عن الواقعة تأخر ٥ قطارات وجه قبلي بمتوسط ٣٠ دقيقة، وفي تمام الساعة ٩:٤٠ صباح اليوم انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.

المصرى اليوم

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