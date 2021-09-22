وفد علمي نيجيري يشيد بدور «صحة الحيوان» في دعم التعاون البحثي مع أفريقيا

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نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جولة لوفد علمي من دولة نيجيريا لزيارة عددا من المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية وضمت معامل معهد صحة الحيوان والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومعامل معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، وذلك في إطار التوأمة البحثية بين المعاهد والمعامل المماثلة بمصر ونيجيريا.

وتفقد الوفد النيجيري بزيارة معامل صحة الأغذية بمعهد صحة الحيوان إجراءات التحاليل في هذه المعامل ودورها في دعم التعاون بين مصر وأفريقيا ومختلف دول العالم بمركز البحوث الزراعية، ومنها أجهزة التحاليل في المعهد والتابعة لمعامل صحة الأغذية والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، حيث إطلع الوفد النيجيري على أحدث المعامل التي تطبق قواعد الأمان الحيوي وتخدم مصر ودول الإتحاد الأفريقي والدول الآخري بالإضافة إلى الإعتماد الدولي من منظمة الصحة الحيوانية «OIE» لمعملي الرقابة على الإنتاج الداجني والبروسيلا.

فيما أشاد الوفد النيجيري بتطبيق قواعد الأمان الحيوي في هذه المعامل، معربًا عن أمله في الإستفادة من الخبرات المصرية في تطوير القطاع البيطري في بلاده والاستفادة من التجربة المصرية في الرقابة على تداول الأغذية وفقا للمعايير الدولية.

من جانبه، استعرض الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، أمام الوفد العلمي لدولة نيجيريا دور المعهد في الكشف عن الامراض الوافدة ودوره في سلامة الأغذية، المستوردة من الخارج أو التي يتم تداولها في الأسواق المحلية، موضحًا أن المعهد يجري عدد 356 اختبارًا «معتمدًا» في مجالات متعددة ومختلفة ومتخصصة مثل فحوصات سلامة الغذاء وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.

وأضاف «شاهين» أنه يتم إجراء عدد من الاختبار ات للكشف عن المسببات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى المسببات المرضية والتلوث للأعلاف ومركزاتها والهرمونات والبقايات الضارة والعناصر الثقيلة التي تهدد الأغذية المتداولة في الأسواق.

ولفت مدير معهد صحة الحيوان إلى أن الميزة نسبية للمعهد بتوافر 3 معامل متنقلة ومجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات ويتم استخدامها في حالات الطوارئ وإدارة الأزمات وحل المشاكل في المزارع والتي تتوزع على مستوي الجمهورية لتغطية جميع الحدود وخاصة الشرقية والغربية والجنوبية.

وأوضح «شاهين» أنه يتم فحص جميع الحيوانات المستوردة من الخارج بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية وخاصة الجمال الواردة من السودان للحفاظ على الإنتاج المحلي من مخاطر الأمراض الفيروسية، مثل فيروس «الميرس كورونا» وحمي الوادي المتصدع وطفيليات الدم وبذلك يكون المعهد هو خط إعتماد أول للتصدي لأية عترات وافدة للحفاظ على الوضع الداخلي للبلاد والثروة الحيوانية والداجنة لانعكاس ذلك على المردود الاقتصادي لحماية الاقتصادي القومي.

وأشار مدير معهد صحة الحيوان إلى أن التحاليل التي يجريها المعهد «معتمدة»، دوليًا من من المكتب المصري للاعتماد «الايجاك» وحاصل على الإعتماد الدولي وفقا للمواصفة الدولية رقم 17025 الخاص بالمعامل والمحدثة برقم 2017، بالإضافة إلى الدور الارشادي والتوعية والمشاركة المجتمعية من خلال مركز تدريب والتعلم والاستشارات التابع للمعهد معتمدة دوليا وعدد 38 معمل فرعي بمختلف المحافظات.

وشدد «شاهين» على أن معامل معهد صحة الحيوان من المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية ذات كفاءة عالية ومعتمدة دوليا من الإتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لخدمة حركة التبادل التجاري مع مختلف الدول والرقابة على جودة الأغذية لحماية الصحة العامة.

وأضاف «شاهين»، إن فريق فني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) قام بزيارة معامل الفحص بالمقر الرئيسي للمعهد ومعامله الفرعية لتجديد الاعتماد لعدد 246 اختبار معملي بالإضافة إلى اعتماد لعدد 110 اختبار معملي جديد بمعامل المعهد وفروعه التي وصل عددها الإجمالي إلى 356 اختبار معتمد طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025 .

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن معامله مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة والمعدات العالمية وتطبق المعايير الدولية القياسية في الفحص ويهدف الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المعامل بالإضافة إلى تحقيق الشفافية والحيادية ودقة وسلامة نتائج الفحص وكسب ثقة العملاء وزيادة الدور الخدمي والمجتمعي للمعهد.

وأوضح «شاهين»، أن هذا الإعتماد ينعكس ايجابيا في سرعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وبما يضمن الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذا يساهم في تقديم منظومة متكاملة على مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات وبما يضمن سرعة الافراج عن السلع الغذائية وتسهيل الإجراءات بالموانئ المصرية تنفيذاً للتعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إن المعهد بمعامله المعتمدة وبإمكاناته المتقدمة والمتخصصة والمتنوعة وخبراته البشرية في خدمة علماء وباحثين مصر والمنظومة البحثية التطبيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لاستراتيجية مصر 2030.

زيارة وفد علمي نيجيري يتفقد أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

زيارة وفد علمي نيجيري يتفقد أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات