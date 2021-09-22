«تعليم القليوبية» تكرم المدارس والطلاب الفائزين في مسابقة دورى المكاتب التنفيذية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية المدارس والطلاب الفائزين في مسابقة دورى المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة وحضر حفل التكريم الدكتورمحمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالقليوبية وعضو مجلس النواب ومحمد مرسى موجه عام التربية الاجتماعية وميرفت السيد مسؤول الاتحادات الطلابية.

حيث تم تكريم مدرسة أسماء بنت أبي بكرألأعدادية بنات بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة ومدرسة الشهيد أحمد حيدر الرسمية لغات بادارة شبين القناطر بالمرحلة الثانوية وحصولها على المركز الأول.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على دور المكاتب التنفيذية في غرس القيم والمبادئ في نفوس الطلاب، مشيرا إلى أن تعليم القليوبية حقق إنجازات كثيرة في مختلف الأنشطة هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا.

أشار إلى أن أهداف البرنامج توعية أعضاء المكتب التنفيذى بقيم الديمقراطية، عن طريق تفعيل برامج ومشروعات اللجان، فضلًا عن تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب من خلال المشاركة المجتمعية، وخدمة المجتمع، وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة، كما يساعد البرنامج الطلاب على فهم وتوظيف أهداف ومبادئ الاتحادات الطلابية بالإضافة إلى تعرف الطلاب على كيفية تنفيذ مبادرات مدرسية مجتمعية تعود بالنفع على الطالب والمؤسسة التعليمية، والمجتمع المحيط بها.