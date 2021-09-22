«البحث العلمي» تستضيف اجتماع مجلس المحافظين لدول عدم الانحياز والدول النامية عن بعد

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استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كنقطة الإرتكاز لمركز العلم والتكنولوجيا داخل جمهورية مصر العربية «اجتماع المكتب الأول للدورة الخامسة عشر لمجلس المحافظين لمركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الإنحياز والدول النامية»، والذى عقد افتراضياً نظراً للجائحة العالمية تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

و شارك في الإجتماع عدد من سفراء الدول الأعضاء بالمركز من مالاوى، قبرص، الأرجنتين، زامبيا، سيريلانكا، موريشيوس، فينزويلا، كامبوديا، وزيمبابوى، لدعم التواجد العلمي المصري على المستويين الإقليمى والدولي، حيث قامت الأكاديمية باتخاذ الترتيبات اللوجستية ذات الصلة للتنظيم الناجح لاجتماع مكتب المركز، بما في ذلك ترتيب المنصة الرقمية المناسبة ودعوة الضيوف الرئيسيين والبعثات الدبلوماسية من مختلف الدول الأعضاء بالمركز لحضور الإجتماع.

وفي افتتاح الإجتماع اشاد الدكتور اميتافا باندوبادياي، المدير العام للمركز بالتنظيم الرائع للاجتماع وشكر الأكاديمية وممثليها على قبول الدعوة لتنظيمه، وقد ناقش الإجتماع الأنشطة المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها ورشة عمل تدريبية ستنظمها الأكاديمية خلال مارس 2022 بالإضافة إلى الأمور التنظيمية وأولويات اهتمامات المركز وإنجازاته والمشروعات التعاونية الخاصة خلال دورة مجلس المحافظين الخامس عشر، كما تم إطلاق كتاب حول التلوث البيئى والصحة العامة الذي قامت بعملية المراجعة له الدكتورة نور الجندى، الاستاذ بمعهد بحوث البترول المصرى.

وتعد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هي أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز المنبثق عنها مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الإنحياز والدول النامية NAM ومقره نيودلهى الهند، وهى من الأعضاء ذوى النشاط الملحوظ في المركز، ونظرًا لأن جمهورية مصر العربية أحد النواب الثلاث لرئيس المركز (سريلانكا)، حيث تم انتخاب الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية نائباً لرئيس المركز من مصر بالإضافة إلى موريشيوس وفلسطين.

والجدير بالذكر أن مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية تأسس عام 1989 بنيودلهي بالهند بهدف تدعيم التعاون بين دول عدم الانحياز والدول النامية في مجال العلم والتكنولوجيا ويضم في عضويته 48 دولة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ويقوم برعاية مختلف البرامج التي تتضمن عقد ورش عمل واجتماعات ومنتديات علمية ودورات تدريبية ومشروعات بحثية تعاونية، كما يقدم منح بحثية قصيرة المدى للعلماء في الدول النامية بالتعاون مع مراكز التميز في الدول المختلفة.