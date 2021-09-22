حملة موسعه لإزالة الإشغالات بشوارع بيلا

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق، وإلزام أصحاب المحلات بحدود محلاتهم والتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وقادها محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، بمشاركة قسمي الإشغالات والإزالات بالمدينة.

واستهدفت الحملة عدد من الشوراع الرئيسية والفرعية بالمدينة، جري خلالها رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات، وتحرير عدد من المخالفات وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محالهم، لعدم التعرض للمسائلة القانونية بتغليظ العقوبة حال تكرار المخالفات.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظ كفر الشيخ، بمنع انتشار الإشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، مؤكدًا استمرار الحملات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والعمل مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.