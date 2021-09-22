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مخرج «شقة 6» مهاجمًا مؤلفي العمل: «معندهمش خبرة»

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مخرج «شقة 6» مهاجمًا مؤلفي العمل: «معندهمش خبرة» مخرج «شقة 6» مهاجمًا مؤلفي العمل: «معندهمش خبرة»

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كتب: أحمد مصطفى

هاجم المخرج محمود كامل مخرج مسلسل «شقة 6» مؤلفي العمل، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت مؤخراً بشأن تغيير المخرج لنهاية المسلسل دون الرجوع إليهم.

وصرح كامل خلال لقائه مع برنامج the insider بالعربي على mbc أن مؤلفي شقة 6 ليس لديهم وعي أو خبرة، وليس لهم علاقة بالجزء الثاني، قائلا: «دايما الصغير يحب يمسك في الكبير».

وأضاف: «قانونيا المنتج الأخير الذي ظهر للناس أنا المسؤول عنه، وهناك تنازل منهم عن الفكرة والموضوع، موجود لدى شركة الإنتاج والتوزيع، ولدى نسخة منه».

وكان مؤلفو المسلسل الشباب أثاروا المشكلة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا عقب عرض الحلقة الأخيرة وجاء أول تعليق من المؤلف محمود وحيد: «حسبي الله ونعم الوكيل مش دى النهاية اللى كاتبنها».

كما أكدت المؤلفة سعاد القاضى نفس الكلام ووصفت ماحدث بالعبث والمهزلة وعرضت بعض المشاكل التي تعرضوا لها منذ اليوم الأول من تصوير المسلسل وأعلنت إخلاء مسئوليتهم عن هذه النهاية التي وصفتها بالمؤسفة على حد قولها.

المصرى اليوم

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