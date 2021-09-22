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استياء في الأهلي من تجاهل موسيماني للصفقات الجديدة في مباراة السوبر

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استياء في الأهلي من تجاهل موسيماني للصفقات الجديدة في مباراة السوبر استياء في الأهلي من تجاهل موسيماني للصفقات الجديدة في مباراة السوبر

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سيطرت حالة من الاستياء على مسؤولي وجماهير النادي الأهلي بسبب تجاهل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للصفقات الجديدة في مباراة كأس السوبر المحلي.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر المحلي أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ونجح الأهلي في الصيف الجاري في التعاقد مع خمسة لاعبين فضلاً عن استعادة لاعبين من العناصر التي كانت معارة وعودتها لصفوف الفريق بعد تألقهم في الموسم الماضي ببطولة الدوري مع أنديتهم.

وتساءلت جماهير النادي الأهلي عن عدم الاعتماد على الثنائي أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق الشاب الذي قدم موسماً رائعاً مع سموحة، وكذلك لاعب الأوليمبي المتألق عمار حمدي.

كما أن موسمياني لم يعتمد على اللاعب الشاب كريم فؤاد رغم الأداء الجيد له أيضاً في بطولة الدوري الممتاز مع فريقه.

واعتمد موسمياني على الموزمبيقي لويس ميكيسوني وحسام حسن فقط من الصفقات الجديدة واللاعبين العائديمن الإعارة.

المصرى اليوم

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