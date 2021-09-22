صدام جديد يجمع مانشستر يونايتد ضد وست هام .. الموعد والقناة الناقلة

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يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء 22-9-2021 على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الدور الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو».

ويتجدد اللقاء بين الفريقين بعدما تواجها يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب استاد لندن الأولمبي وانتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، تقدم سعيد بن رحمة لفريق وست هام وسجل هدف التعادل كريستيانو رونالدو قبل أن يحرز لينجارد هدف خطف نقاط المباراة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 89.

جدير بالذكر أن حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح وست هام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأدخل المدرب اللاعب مارك نوبل خصيصا ليسددها ولكن الحارس دي خيا كان له رأيا آخر وتصدى لركلة الجزاء ببراعة ليضمن لفريقه مانشستر يونايتد نقاط المباراة.

ويدخل مانشستر يونايتد ووست هام لقاء اليوم بهدف الفوز فقط لتخطى الدور الثالث من كأس الرابطة والتأهل لدور الـ 16 ثُمن النهائي، وذلك قبل العودة لغمار مباريات الدوري الإنجليزي حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا في الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل، فيما يحل وست هام ضيفا على ليدز يونايتد في الرابعة عصر نفس اليوم.

مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

تقام اليوم الأربعاء 22-9-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة تشيلسي ضد أستون فيلا، ومانشستر يونايتد ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليز، وميلان أمام فينسيا في الدوري الإيطالي، وريال مدريد مع مايوركا في الدوري الإسباني.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

برايتون ضد سوانزي 20.30 مانشستر يونايتد ضد وست هام 20.45 بين سبورت برميم 2 ميلوول ضد ليستر سيتي 20.45 تشيلسي ضد استون فيلا 20.45 بين سبورت برميم 3 وولفرهامبتون ضد توتنهام 20.45 بين سبورت اكسترا 1 أرسنال ضد ويمبلدون 20.45

إشبيلية ضد فالنسيا 19.30 بين سبورت 1 إسبانيول ضد ألافيس 19.30 بين سبورت 4 ريال مدريد ضد مايوركا 22.00 بين سبورت 1 فيالريال ضد إلتشي 22.00 بين سبورت 4

أولمبيك ليون ضد تروا 21.00 بين سبورت 3 ميتز ضد باريس سان جيرمان 21.00 بين سبورت 2