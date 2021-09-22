للمرة الأولى..فريق طبي بـ «السويس العام» ينجح في استئصال مثانة بالكامل لمسن

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نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى السويس العام بقيادة الدكتور سليمان القماش إستشاري جراحة الأورام ورئيس الفريق، في إستئصال مثانة بالكامل لمريض يدعى م.أ ويبلغ ستون عاماً، وقد تم إحالة المريض بعد إنتهاء العملية والتي تعد من أكبر عمليات الأورام لقسم العناية المركزة لحين إستقرار الحاله.

وكان قد وصل للمستشفى في وقت سابق مريض يعانى من وجود دم في البول وحرقان وتم على الفور إجراء الفحصوات والتحاليل اللازمه، فيما تم عمل منظار لأخذ عينه، فتبين وجود ورم سرطاني في المثانة، وتم تشكيل فريق طبي على أعلي مستوى طبي لإجراء الجراحه .

وكانت مديرية الصحة بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، قد تعاقدت مع الكثير من الأطباء وأساتذة الجامعات للعمل بمستشفى السويس العام ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك بهدف تقديم أعلي الخدمات الطبية لأهالي المحافظة الباسلة، وقد أوضح الدكتور الحفناوى، أن هذه التعاقدات تستهدف عدم إحالة أي مريض خارج المحافظة لتلقي العلاج وإطلاع مستشفى السويس العام بدورها في تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين بأعلي المعايير الطبية .

شارك في إجراء جراحة إستئصال الورم السرطاني، الدكتور أحمد مسعود رئيس قسم المسالك والدكتور محمود جمال مدرس مساعد بالأورام ومن فريق التخدير، الدكتور محمد عبدالجواد والدكتور عمر صبري والدكتور إسماعيل حامد، ومن فريق التمريض مس وداد ومستر وليد .