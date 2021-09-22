جامعة القاهرة والمجلس الثقافي البريطاني والاتحاد الأوربي ينظمون المؤتمر الختامي لمشروع «حرم جامعي آمن للجميع»

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تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بمصر، والاتحاد الاوروبي المؤتمر الختامي لمشروع «حرم جامعي آمن للجميع» لعرض إنجازات المشروع الذي بدأ منذ أكثر من 4 أعوام من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.

وتقام فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع «حرم جامعي آمن للجميع» بقاعة الاحتفالات الكبرى، غدًا الخميس 23 سبتمبر 2021، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث سيتم استعراض الإنجازات والتحديات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما سيتم مناقشة دور الإعلام والمؤسسات والتشريع والمجتمع المدني في مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس الاتحاد الأوروبي بمصر، والمجلس الثقافي البريطاني، وقيادات جامعة القاهرة.

وسيشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإلقاء كلمة حول أهم الإنجازات والمستجدات التي تمت بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة خلال الـ4 سنوات الماضية، ودورها في التوعية بقضايا المرأة، ومفهومه الجديد لتمكين الكفاءة بصرف النظر عن النوع، والتحرك من خلال مفهوم شامل لحقوق الإنسان وفقًا لرؤية فلسفية عقلانية، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والسيدات المعنفات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للفتاة والمرأة داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف.