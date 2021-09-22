وزير «التنمية المحلية»: إعادة الشكل الحضارى والجمالى للشارع المصرى قريبا

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزاتين لمتابعة تلك المنظومة، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولي للبنية التحتية خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة في جميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وحل تلك المشكلة .

وأضاف «شعراوى» أن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقاً للجداول الزمنية التي تم وضعها والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، لافتاً إلى سعى الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بإتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى بما يساهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .

وقال «شعراوى» أن الوزارة تتابع مع وزارة البيئة البدء الفعلى لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات في محافظة القاهرة بعد استلام شركتى النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة.

وأكد وزير التنمية المحلية على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة البيئة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات خاصة على الشركات الجديدة بالقاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرا التنمية المحلية والبيئة لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة .