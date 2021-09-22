حيثيات السجن 10 سنوات لقاتل جدته: تقرير الطبي النفسى يؤكد تمتع المتهم بقواه العقلية

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قالت حيثيات الحكم الصادر على طالب كلية الحقوق بمعاقبته بالسجن 10 سنوات في اتهامه بقتل جدته والشروع في قتل خالته، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتخلص في أنه ومع غياب المثل واندثار القيم والبعد عن الدين وخرقا لكل الشرائع السماوية والوضعية حمل شيطان الدعوى لواء الانتقام لنفسه غير عابئ لقانون أو مقدرا لعقاب، كفر بالقيم الأسرية وأساء لذوى القربى وجحد فضلهم عليه وأوعز له شيطانه الخلاص من جدته الهرمة على إثر مشاده كلامية فيما بينهما فأشهر سلاحا أبيض، وأنه عقب إتمام جريمته فوجئ بدلوف خالته المجني عليها «منى. ا» الشقة محل الواقعة فتعدى عليها بالضرب مستخدما «الشاكوش» خشية من افتضاح أمره واكتشاف جريمته وحاول الفرار.

واستندت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد حراجى وأمانة سر رفاعى محمد رفاعى، إلى تحريات العقيد شوقي سيد مفتش مباحث فرقة شبرا، بأنه نفاذا لأمر النيابة العامة الصادر بناء على بلاغ الشاهدة الأولى المجني عليها «منى. إ» تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بأن سدد للمجني عليها المتوفاة عدة ضربات في رأسها مستخدما سلاحا أبيض «شاكوش» قاصدا من ذلك قتلها إثر مشادة كلامية فيما بينهما.

وثبت من تقرير الطبيب النفسى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلى يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الإرادة والتميز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسؤولا على الاتهام المنسوب إليه.