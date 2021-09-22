محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا

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ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفداً رسمياً من الغرفة التجارية بالاسكندرية، للقيام بزيارة رسمية لجمهورية صربيا، اليوم الأربعاء ضم أحمد الوكيل، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، وعقد اتفاقية تعاون بين مدينتي الإسكندرية ونوفي ساد في مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا.

ووقع محافظ الإسكندرية مع عمدة نوفي ساد اتفاقية تعاون بين مدينة الإسكندرية ومدينة نوفي ساد بصربيا، للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة، أعقبه اجتماعا موسعاً لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين.

والتقى محافظ الإسكندرية، إيجور ميروفيتش رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا، الذي سبق وقام بزيارة مدينة الإسكندرية في مايو الماضي، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين والتأكيد على توجيهات القيادة السياسية لدعم وتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة بين مصر وصربيا في الآونة الأخيرة خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الصربي لمصر ولقائه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ على أهمية تلك الزيارة التي تتوج الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة، والذي سيعزز أيضاً الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر وصربيا.

وأضاف أن الإسكندرية هي المركز التجاري والاقتصادي لمصر، حيث يعمل 45 ألف كيان اقتصادي، معتبرا أن الاقتصاد والتجارة فرصتان كبيرتان للتعاون، يمكن أن يجلب الرخاء لكلا البلدين ويساهم في تعزيز السياسة، وخاصة أن التعاون سيرتكز على تنمية السياحة، ونمو فرص الاستثمار في كلتا المدينتين، وتشجيع السياحة البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، فضلاً عن تبادل المعلومات والمهارات في الزراعة.

وقال ميروفيتش إن التعاون بين فويفودينا ومحافظة الإسكندرية شيء جيد جدًا، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات في الفترة المقبلة، مضيفا أن توقيع الاتفاقية هو أكثر بكثير من مجرد بروتوكول، لأن الإسكندرية ليست مجرد مدينة صديقة جديدة، إنها واحدة من أشهر المدن في العالم، وعندما تقول أن لديك اتفاقية تعاون معها يفتح ذلك أبواباً كثيرة وعقوداً من العلاقات الممتازة، ومن المهم جداً أن يكون لنا أفضل تعاون ممكن مع دول القارة الأفريقية والدول العربية وذلك يأتي من خلال التعاون مع مصر.

كما شهدت الزيارة المائدة المستديرة لغرفة التجارة في فوجفودينا وغرفة تجارة الإسكندرية، حيث أعرب رئيس غرفة التجارة في فويفودينا، بوسكو فوتشوريفيتش عن سعادته لأنه بعد زيارة وفد حكومة المقاطعة في مايو من هذا العام لمدينة الإسكندرية، وتم توقيع الاتفاق بين الغرفتين، تم إجراء زيارة رسمية من الشركات المهتمة من الإسكندرية إلى غرفة التجارة في فويفودينا، مصيفا أن أولويات التعاون هي الإنتاج الزراعي الأساسي، صناعة الأغذية، وقطاع الخدمات، وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري الخارجي لشركة AP Vojvodina ومصر للأشهر السبعة الأولى 9.5 مليون يورو.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى استمرار التعاون الناجح حتى الآن معربا عن سعادته بتواجد رجال أعمال من الإسكندرية في الغرفة التجارية في فويفودينا حتى يتمكنوا من إقامة تعاون مع رجال الأعمال أثناء الزيارة مؤكدا أن هذه الزيارة تعزز العلاقات بين رجال الأعمال، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة تدفق وتبادل البضائع في المستقبل.

حضر الاجتماع أيضًا نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم وأمين الصحة الإقليمي زوران غويكوفيتش والسكرتير الإقليمي للاقتصاد والسياحة نيناد إيفانيسيفيتش وسفير مصر لدى جمهورية صربيا عمرو الجويلي الذي أشار إلى أن مصر تمثل حلقة وصل خاصة تربط صربيا بإفريقيا وهذه الاتفاقية تفتح الباب أمام تعاون صربيا ليس فقط مع مصر ولكن أيضًا مع العالم العربي بأسره.

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)

محافظ الإسكندرية يرأس وفداً اقتصادياً لزيارة صربيا لتوقيع اتفاقية تعاون مع مدينة نوفي ساد بمقاطعة فويفودينا (صور)