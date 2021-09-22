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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني

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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني
الملك "حمد" تمنى للشعب السعودي المزيد من التقدم في ظل قيادته الحكيمة

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني

‬ تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب الملك "حمد" عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بهذه المناسبة الوطنية بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص بلاده الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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