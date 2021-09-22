أخبار عاجلة

مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق -
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي -
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو) -
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم -
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط -
مد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية بـ«المسرح التجريبي» حتى 4 أكتوبر -
«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر -
«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012 -
«التخطيط» تختتم برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص (صور) -
«المشاط» تُتابع تطورات المفاوضات الجارية لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2026 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. سبعينية تواجه لصا وتمنعه من سرقة حقيبتها وسط موسكو

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق

مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه

سيئول: بيونغ يانغ أجرت إطلاقا صاروخيا جديدا

سيئول: بيونغ يانغ أجرت إطلاقا صاروخيا جديدا

شاهد.. شبل دب أبيض يخرج إلى الناس طالبا المساعدة

شاهد.. شبل دب أبيض يخرج إلى الناس طالبا المساعدة