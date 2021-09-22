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مدفيديف: استهداف انتخاباتنا يستوجب التحقيق
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:58 مساءً
«السياحة» تكشف عن أبرز 5 اكتشافات أثرية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:57 مساءً
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو)
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
مد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية بـ«المسرح التجريبي» حتى 4 أكتوبر
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
«شاكر»: قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في مصر
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 7.4 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ 2012
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
«التخطيط» تختتم برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص (صور)
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
«المشاط» تُتابع تطورات المفاوضات الجارية لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2026
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. سبعينية تواجه لصا وتمنعه من سرقة حقيبتها وسط موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 02:14 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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