وفاة مهندس الديكور نبيل سليم أحد عمالقة ماسبيرو في الفوازير والمسلسلات

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توفى اليوم الأربعاء مهندس الديكور الفنان نبيل سليم، أحد عمالقه ماسبيرو الذي ساهم بأعماله في صناعه تاريخ ماسبيرو الدرامى وقطاع الانتاج.

شارك الراحل في أعمال عديدة، منها فوازير المناسبات حول العالم عمو فؤاد وفوازير المناسبات وعشرات المسلسلات مها الضوء الشارد ويا ورد مين يشتريك وزمن عماد الدين والإمبراطور وحلم الجنوبي وونيس والعباد وأحوال البلاد ج8 وملكة في المنفى، أنا قلبي دليلي وعلشان ماليش غيرك ويوميات ونيس وأحفاده ج6 وقيود من نار وأحلام لا تنام ودعوة فرح وعلى باب مصر.

ومسلسلات مباراة زوجية وأحلام في البوابة والرقص مع الزهور وبعض اجزاء من ألف ليلة وليلة والمرسى والبحار ورياح الغدر وحكاوي طرح البحر ويا ورد مين يشتريك وتعالى نحلم ببكره ومسألة مبدأ وأميرة في عابدين وجحا المصري وزمن عماد الدين وقاسم أمين

و السيرة الهلالية ج3 وبنات أفكاري وخيال الظل وأم كلثوم وع الحلوه والمره والسيرة الهلالية ج2 والضوء الشارد والتوأم والحاوي والسيرة الهلالية ج1 والنص الحلو وحلم الجنوبي وألف ليلة وليلة: فضل الله ووردانه وناصر ٥٦ ونصف ربيع الآخر والزيني بركات وألف ليلة وليلة: على بابا والأربعين حرامي والمضحكون والمتزوجون في التاريخ وعالم ورق ورق ورق وأيوب.