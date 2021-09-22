تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في معركة الأسلحة النارية بقرية بلنصوره في المنيا

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أجلت محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 3 متهمين من المتورطين في معركة الأسلحة النارية بقرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، عام 2010 والتي راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم طفلين من الجانبين، بسبب الصراع علي قطعة أرض، إلي جلسة نوفمبر المقبل لإعادة فتح باب المرافعة .

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل شعبان ، وأحمد عبد العزيز ، وأحمد حنفي، وأمانة سر ، محمد مصطفى هارون ، علي حسن، جلساتها وسط إجراءات أمنية ووقائية من وباء كورونا المستجد، حيث استعرضت القضية، وقررت التأجيل .

كانت المحامي العام لنيابيات جنوب المنيا، قد أحال 3 متهمين الي المحاكمة الجنائية ، لتورطهم في مقتل 3 أشخاص بينهم طفلين، بسبب الصراع علي قطعة ارض زراعية بقرية بلنصوره بمركز ابو قرقاص .