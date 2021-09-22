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جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي

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جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي

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أعلن الدكتور محمد الخشت بدء الكشف الطبي اليوم، بمستشفى الطلبة بالجيزة، واستقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

واستقبل اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى، الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وتوزيع نسخ من كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها، والأدلة التي أصدرتها الجامعة للتوعية بجائحة وطرق الوقاية منه.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة، مشيرًا إلى أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان،، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، كما شدد على ضرورة تسجيل الطلاب الجدد على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مراكز التطعيم التي خصصتها الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر يوميًا، وذلك بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة).

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي عليهم، وتم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.

بالصور..جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي..والخشت: ملف صحي والعلاج بالمجان
بالصور..جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي..والخشت: ملف صحي والعلاج بالمجان
بالصور..جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي..والخشت: ملف صحي والعلاج بالمجان
بالصور..جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي..والخشت: ملف صحي والعلاج بالمجان
بالصور..جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي..والخشت: ملف صحي والعلاج بالمجان
بالصور..جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد لإجراء الكشف الطبي..والخشت: ملف صحي والعلاج بالمجان

المصرى اليوم

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