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فصل الكهرباء لمدة ساعتين عن مدينة قليوب الجمعة القادمة

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فصل الكهرباء لمدة ساعتين عن مدينة قليوب الجمعة القادمة فصل الكهرباء لمدة ساعتين عن مدينة قليوب الجمعة القادمة

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أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٩/٢٤ من الساعة ٦صباحا حتى ٨ صباحا عن مدينة قليوب، وقرية أبوسنة، لعمل صيانة للمغذيات بمحطة المحولات.

وأكدت الشركة في بيان لها أن أهم الأماكن المتأثرة بالفصل هي مدينة قليوب وقليوب المحطة والأهرام وبحري السكة الحديد ومنطقه الورشة ومقابر قليوب والجهيني وعرب العراقي وقرية أبوسنة.

وأعلن الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية والأسلاك ورفع كفاءة الإنارة استعدادا لفصل الشتاء لمواجهة أي ظروف طارئة تحدث نتيجة حدوث هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

قال رئيس مركز ومدينة كفر شكر في بيان صحفى: يوجد خطة يتم العمل بها منذ فترة تستهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفصل الشتاء وتغيير الأسلاك المتهالكة وصيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية التابعة لخدمة المواطنين.

المصرى اليوم

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