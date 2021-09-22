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عبد الحميد بسيوني يكشف موقفه من رحيل بسام والمفاوضات مع هداف بيراميدز

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عبد الحميد بسيوني يكشف موقفه من رحيل بسام والمفاوضات مع هداف بيراميدز عبد الحميد بسيوني يكشف موقفه من رحيل بسام والمفاوضات مع هداف بيراميدز

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أعرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته البالغة بفوز فريقه ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الاهلي.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي لموسم 2020/2019، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات تلفزيونية :"قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي، وكنا نستحق التنويج بالسوبر عن جدارة واستحقاق"، مشيرًا:"اللاعبون قدموا أداءً مميزًا أمام الأهلي، ونجحنا في في غلق المساحات أمام محمد شريف وحسام حسن".

وعن رحيل محمد بسام، حارس مرمى الفريق قال: "من الصعب التفريط في بسام، في الميركاتو الصيفي الجاري بعد رحيل 8 لاعبين عن صفوف الفريق في الفترة الماضية، حيث نحتاج إلى خدماته من أجل الحفاظ على القوام الأساسي".

واضاف : "هناك أكثر من لاعب في الفريق لديهم عروض على رأسهم عمرو وعلي الفيل ومحمد ناصف، وهذا يؤكد نجاح منظومة الطلائع بشكل مميز بعد أن أصبحت عناصر الفريق مطمع لجميع الأندية".

واشار : "نتفاوض مع بيراميدز وذلك للحصول على خدمات المهاجم ناصر منسي، وحال فشل التعاقد معه سوف نبحث عن ضم رأس حربة آخر من أجل تدعيم الخط الأمامي".

المصرى اليوم

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