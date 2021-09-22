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وفد نيجيري يزور المعمل المركزي والمركز الدولي للأسماك في العباسة

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وفد نيجيري يزور المعمل المركزي والمركز الدولي للأسماك في العباسة وفد نيجيري يزور المعمل المركزي والمركز الدولي للأسماك في العباسة

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قام وفد من المؤسسة العلمية Tetfund بدولة نيجيريا، بزيارة المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والمركز الدولي للأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية، لمناقشة فرص الشراكة والتعاون وإقامة توأمة بحثية بين المعاهد والمعامل المماثلة بمراكز البحوث الزراعية والجهات التابعة لها في الدولتين المصرية والنيجيرية.

وقام الوفد النيجيري، بزيارة المعمل المركزي والمركز الدولي للأسماك بالعباسة، حيث كان في استقبالهم الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل،والدكتور احمد نصرالله القائم بأعمال مدير المركز الدولي للأسماك، حيث قام الوفد بتفقد أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة،كما تفقد المركز الدولي للتعرف عليه.

وقام الدكتور أحمد نصرالله بعرض تقديمي عن المركز الدولي، وما يقدمه من خدمات بحثية مختلفة محليًا ودوليًا أمام الوفد النيجيري .

المصرى اليوم

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