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بشرى ومحمود الليثي ينتهيان من تسجيل أغنية «ماما ياماما»

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بشرى ومحمود الليثي ينتهيان من تسجيل أغنية «ماما ياماما» بشرى ومحمود الليثي ينتهيان من تسجيل أغنية «ماما ياماما»

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انتهي فريق عمل فيلم «معالي ماما» من تسجيل أغنية الفيلم والتي تحمل اسم «ماما ياماما» والأغنية من كلمات نور محمد والحان كريم عرفة وتوزيع ايمن التركي.

وتواجد في التصوير المخرج أحمد نور، والأغنية تجمع الفنانة بشري، والفنان محمود الليثي، ونور إيهاب، سولي، ياسين أمير، والملحن كريم عرفة ومهندس الصوت ماهر صلاح وتم تسجيل الأغنية في أجواء مبهجة، ومن المقرر طرح الأغنية كدعاية للفيلم.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشري ومحمود الليثي، ونور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد على رزق،، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور.

المصرى اليوم

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