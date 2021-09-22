أخبار عاجلة

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل) -
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة -
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا -
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين» -
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون -
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا -
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود -
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» -
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني

Print
وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني
استعرضا جهود حكومة المملكة لضيوف الرحمن

وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وشهد اللقاء التطرق للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، لضيوف الرحمن.

كما أشاد القنصل العام البريطاني بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم من جميع أنحاء العالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ونائب القنصل البريطاني هيثم حمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها