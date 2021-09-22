أخبار عاجلة

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل) -
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة -
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا -
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين» -
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون -
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا -
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود -
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» -
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

Print
شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح
تنكيس الأعلام في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

شغل المنصب عدة أشهر.. رحيل الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

نعت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق عبدالقادر بن صالح، الذي توفي عن 80 عاماً.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر على خلفية وفاة "ابن صالح"، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

من جهته، ذكر تلفزيون "النهار" الجزائري أن "ابن صالح" وهو الرئيس السابق لمجلس الأمة أيضاً توفي في مستشفى عين النعجة العسكري بعد تدهور صحته.

وشغل "ابن صالح" منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لعدة أشهر في 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها