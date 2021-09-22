اجتماع حاسم في الأهلي لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق

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ينوي مسؤولو لجنة التخيط للكرة بالنادي الأهلي ، ومحمود الخطيب المشرف العام على ملف كرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أجل معرفة أسباب تراجع أداء الفريق وهو ما ظهر خلال مباراة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر لصالح نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ويرغب أعضاء لجنة التخطيط للكرة في مناقشة بيتسو موسيماني في أسباب ظهور الأهلي بهذه الصورة وفشله في اختراف دفاعات منافسه وعدم تشكيل خطورة حقيقية على مرماه طوال 120 دقيقة باستثناء في هجمة أو هجمتين.

وتسيطر على جماهير النادي الأهلي حالة من الغضب الشديد بسبب مستوى الفريق حيث كانت تنتظر الجماهير أن يتوج الفريق بلقب كأس السوبر لتعويض الإخفاق الأخير للمارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز لصالح غريمه التقليدي الزمالك.