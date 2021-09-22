التعليم: 20 ألف طالب بالثانوية العامة باقون للإعادة في مواد الرسوب فقط وبالدرجة الكاملة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من رسب في امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام سوف يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل بنفس مواد الرسوب فقط، أي أن الطالب لن يؤدى الامتحان العام المقبل في جميع مواد الثانوية العامة بل في المواد التي لم يحقق فيها نسبة النجاح هذا العام.



وأضافت الوزارة أن من رسب هذا العام سوف يؤدى الامتحان العام المقبل في نفس المواد وبالدرجة الكاملة للمادة وليست 50%، أي يدخل الطالب الامتحان والدرجات التي يحصل عليها تضاف إلى مجموعة الكلى، كما أن الطالب الذي قرر تأجيل العام الدراسى الحالى للعام المقبل يستفيد من الدرجات الكاملة في جميع المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني خلال الأيام المقبلة،إلكترونيا وورقيا للبابل شيت موضحة أنه من حق الطالب أن يقدم تظلمات على النتيجة سواء للطلاب الذين أدوا امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة بسبب التأجيل، وكذلك من حق الطلاب التظلم ممن أدى الامتحان بنصف الدرجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالبا وطالبة، حضر منهم 153794 طالبا وطالبة، موضحة أنه بلغ عدد الطلاب الناجحين 133774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح وصلت إلى 87%.، ونحو 20 ألف طالب وطالبة من الراسبين الباقيين للإعادة في امتحانات الدور الثاني ولم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة.