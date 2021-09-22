أخبار عاجلة

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل) -
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة -
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا -
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين» -
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون -
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا -
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود -
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» -
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التعليم: 20 ألف طالب بالثانوية العامة باقون للإعادة في مواد الرسوب فقط وبالدرجة الكاملة

Print
التعليم: 20 ألف طالب بالثانوية العامة باقون للإعادة في مواد الرسوب فقط وبالدرجة الكاملة التعليم: 20 ألف طالب بالثانوية العامة باقون للإعادة في مواد الرسوب فقط وبالدرجة الكاملة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من رسب في امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام سوف يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل بنفس مواد الرسوب فقط، أي أن الطالب لن يؤدى الامتحان العام المقبل في جميع مواد الثانوية العامة بل في المواد التي لم يحقق فيها نسبة النجاح هذا العام.


وأضافت الوزارة أن من رسب هذا العام سوف يؤدى الامتحان العام المقبل في نفس المواد وبالدرجة الكاملة للمادة وليست 50%، أي يدخل الطالب الامتحان والدرجات التي يحصل عليها تضاف إلى مجموعة الكلى، كما أن الطالب الذي قرر تأجيل العام الدراسى الحالى للعام المقبل يستفيد من الدرجات الكاملة في جميع المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني خلال الأيام المقبلة،إلكترونيا وورقيا للبابل شيت موضحة أنه من حق الطالب أن يقدم تظلمات على النتيجة سواء للطلاب الذين أدوا امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة بسبب التأجيل، وكذلك من حق الطلاب التظلم ممن أدى الامتحان بنصف الدرجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالبا وطالبة، حضر منهم 153794 طالبا وطالبة، موضحة أنه بلغ عدد الطلاب الناجحين 133774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح وصلت إلى 87%.، ونحو 20 ألف طالب وطالبة من الراسبين الباقيين للإعادة في امتحانات الدور الثاني ولم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو)

الجيزة : إزالة 25 حالة تعد وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس (فيديو)

«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم

«الجيزة» تعلن إنشاء ٣ كباري مشاة بطريق الفيوم

رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط

رئيس جامعة مطروح يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط

مد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية بـ«المسرح التجريبي» حتى 4 أكتوبر

مد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية بـ«المسرح التجريبي» حتى 4 أكتوبر