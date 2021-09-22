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إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده

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إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده

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أعلنت البرازيلية إصابة وزير الصحة، مارسيلو كيروجا، بفيروس كورونا، بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن المتوقع أن يبدأ وزير الصحة البرازيلي حجرا صحيا في نيويورك لمدة 14 يوما.

وتعد إصابة الوزير بفيروس كورونا الحالة الثانية من نوعها بين الوفد المرافق للرئيس بولسونارا خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن إصابة أحد أعضاء المجموعة التي تعمل على التحضير لزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس البرازيلي قد أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حكومته تعارض فرض الشهادة الصحية، لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد كورونا، مؤكدا بأنه سيكون «آخر برازيلي» يتلقى اللقاح

المصرى اليوم

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