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بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين»
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
معرض " غاز تك" الدولي في دبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:45 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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