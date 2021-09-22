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فحص طبي شامل للاعبي المصري (صور)

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فحص طبي شامل للاعبي المصري (صور) فحص طبي شامل للاعبي المصري (صور)

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أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فحصًا طبيًا شاملًا وهو الفحص المعتاد إجراءه مع انطلاق فترة الإعداد.

وتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية للاعبين ومنها فحوصات القلب وتشمل تخطيط القلب الكهربائي وكذلك تخطيط الموجات فوق الصوتية على القلب بالإضافة إلى عدد من الفحوصات المخبرية والتحاليل، كما شملت الفحوصات أيضًا تقييم صحة الفم والأسنان، وكذلك الفحوصات الطبية العامة وفحص الجهاز العضلي الهيكلي، كما تم إجراء استبيان مفصل لكل لاعب عن التاريخ الطبي والإصابات.

هذا ومن المقرر أن يتسلم الجهاز الطبي بالنادي المصري تقريرًا ملخصًا بشأن نتائج التقييم مع التوصيات الخاصة بأية إجراءات لاحقة.

فحص طبي شامل للاعبي المصري
فحص طبي شامل للاعبي المصري
فحص طبي شامل للاعبي المصري
فحص طبي شامل للاعبي المصري

المصرى اليوم

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