«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «مهارات مراقب الجودة» 30 سبتمبر

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أعلنت نقابة البيطريين، عن تنظيم المركز العلمي للنقابة العامة، برئاسة الدكتور الحسيني عوض، لدورة تدريبية عن «مهارات مراقب الجودة المحترف بالمنشآت الغذائية»، وذلك بناء على وجود عدة استطلاعات، وبيانات من واقع سوق العمل، تؤكد على احتياج شديد لمراقبين جودة متميزين بمختلف المنشآت الغذائية من مصانع، وفنادق، ومستشفيات، وهايبر ماركت، ومطاعم سياحية.

وتتضمن الدورة التعريفات والمفاهيم الأساسية للجودة بمجال الأغذية، وأبعاد الجودة للمنتجات، والخدمات، وتكاليف الجودة، ومراقبة الجودة، وتوكيد الجودة، والمهارات الفنية لمراقب الجودة، وتطبيقات على إدارة الجودة، والطرق السليمة لتخزين وتداول المواد الغذائية.

وأوضحت النقابة أن الدورة يقدمها الدكتور عبدالسلام عاطف، بمقر المركز العلمي بالازبكية، سواء بالحضور أو عن طريق تطبيق «زووم»، يومي 30 سبتمبر، و١ أكتوبر ٢٠٢١، ويتم حجز الدورة بدفع اشتراك النقابة لعام 2021، و105 جنيه، رسوم للحضور بالمركز أوZOOM، و105 جنيه رسوم الحصول على الشهادة.