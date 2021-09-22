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وجه الأولمبياد الخاص الكويتى الدعوة للاولمبياد الخاص المصرى للمشاركة في الدورة التدريبية الأساسية لإعداد مدربي ألعاب القوى وذلك استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التي تستضيفها ألمانيا 2023، حيث تقام الدورة في الفترة من 26 وحتى 29 سبتمبر من خلال تقنية الزوم وعلى المنصة الافتراضية، وسوف يحصل المشاركون على شهادتين بعد اجتياز الدورة من مركز عبدالله السالم لاعداد القادة ومن الأولمبياد الخاص الكويتى.

وصرح الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأنه ومن منطلق حرص الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى على مواصلة الاستعدادات والتجهيزات لكل من الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها كازان الروسية وتم ترحيلها لعام 2023، وأيضا الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 وضرورة مواصلة الاستعداد وتأهيل المدربين من خلال دورات أساسية تبعها دورات متقدمة ودورات لكبير المدربين، وتأتى الدورة الأساسية لألعاب القوى ثمار تعاون مشترك بين الرئاسة الإقليمية والبرنامج الكويتى، ودفع مختلف برامج المنطقة في المشاركة في تنظيم الدورات الافتراضية بسبب جائحة كورونا، وأنها حققت الكثير من المكاسب، مما دفع بالرئاسة الإقليمية إلى مواصلة تلك الدورات لحين العودة الدورات العملية بعد انكسار وباء جائحة كورونا.

وكانت رحاب بورسلي المدير الوطنى للأولمبياد الخاص الكويتى قد أرسلت خطاب شكر وتقدير للمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى باسم مجلس إدارة البرنامج الكويتى للمساهمة في نجاح المعسكر التدريبي لفريق الفروسية والألعاب الشتوية الذي أقيم في الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر بدولة الإمارات العربية المتحدة.