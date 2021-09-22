«البيطريين»: محافظ الدقهلية وعد بتذليل العقبات لتنفيذ عقود الإشراف البيطري

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أوضح الدكتور خالد سليم، أنه اجتماع مع الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، لمناقشة كيفية تذليل العقبات لتنفيذ وتفعيل عقود الإشراف البيطري على المزارع، لتقديم خدمة بيطرية متكاملة للمزارع حفاظا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى استجابة المحافظ الذي وجه الدكتور حسانين بتفعيلها، كما تم مناقشة تسهيل وفتح التراخيص للعيادات البيطرية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع النقابة لتسهيل إجراءات تراخيص العيادات البيطرية من خلال المحليات تيسيرا على المواطنين، وأيضا مناقشة سد العجز في الأطباء البيطريين بنطاق محافظة الدقهلية من خلال «عقود الاستعانة» لحين توافر درجات مالية.

وأشاد «مختار» بجهود قطاع الطب البيطري، مشيرا إلى وجود 3 مجازر متطورة بالمحافظة، وأكد على ضرورة استفادة مركز ومدينة شربين من وجود 8 وحدات بيطرية في نطاقها خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة هذا فضلا عن المجمعات الزراعية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة لخدمة قري شربين بالكامل.

وكلف وكيل الوزارة للطب البيطري بسرعة إعداد حصر شامل بكافة الاحتياجات اللازمة لقطاع الطب البيطري، بمحافظة الدقهلية، سواء من حيث الأطباء البيطريين، أو الفنيين، أو المساعدين، أو الأجهزة، مؤكدا على دعمه الكامل لقطاع الطب البيطري لتقديم خدمات بيطرية متميزة للثروة الحيوانية بنطاق محافظة الدقهلية، مشيرا إلى انه سوف يتم التواصل مع وزارة الزراعة لحل تلك المشاكل.