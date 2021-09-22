«نقيب البيطريين»: «حياة كريمة» جاءت لتنمية وتعميق الحس الوطني

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل لقاء الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بمقر محافظة الدقهلية، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، لضرورة العمل الجاد من الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع.

واستعرض المحافظ تنفيذ قوافل بيطرية بالتعاون مع النقابة، في قرى «مبادرة حياة كريمة»، بمركز شربين، فيما أشاد نقيب البيطريين، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا انها جاءت لتنمية وتعميق الحس الوطني وتنمية البشر وتوعيتهم، وزيادة انتماء المواطن لبلده، بعدما شعر ان الجهات المسئولة تبحث عنه، وعن مشاكله، وتصل إليه، مؤكدا ان الأطباء البيطريين عليهم واجب وطني تجاه البلد بالمشاركة بقوافل بيطرية في مبادرة حياة كريمة، وتوفير الأدوية والتطعيمات مجانا.

وأوضح الدكتور محمد جبر، رئيس نقابة الدقهلية للأطباء البيطريين، انه يتم عمل قوافل بالتعاون مع الجامعة، ومديرية الطب البيطري، بقرى شربين، ضمن مبادرة حياة كريمة، وبإضافة مبادرة النقيب العام يكون العائد أكبر وأوسع على أهلينا بمركز وقرى شربين.

وأشار المحافظ إلى انه تم تطوير جميع المجازر على مستوى المحافظة، وسيتم افتتاح عددا منها قريبا خلال أيام، وبهذا ينتهي الذبح امام المحال والمنازل وما نتج عنها من مشاكل صحية.