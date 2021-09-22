5 سنوات سجنًا مشددًا لربة منزل سرقت «حلق طفلة» بالإكراه

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بسرقة طفلة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

كانت النيابة أحالت المتهمة للمحاكمة بعدما ألقي القبض عليها في واقعة سرقتها «قرط ذهبي» من أذن المجني عليها- 8 سنوات- بعد تهديدها بآلة حادة «كتر».

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت في طريق عودتها لمنزلها بمنطقة الحوامدية بعد انتهائها من «درس خصوصي» في منزل زميلتها بالمدرسة وأنها توجهت لمحل لشراء بعض الحلوى فاستغلت المتهمة أن الشارع مظلم وغير مأهول واستوقفت المجني عليها وهددتها واستولت على قرطها الذهبي وفرت هاربة.

تبين أن المتهمة ليست من أبناء منطقة المجني عليها ودبرت لجريمتها لمرورها بضائقة مالية، وأحيلت للمحاكمة وعاقبتها المحكمة بحكمها المتقدم.