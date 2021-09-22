حيثيات إدانة المتهمين بسرقة «توك توك»: جهاز الـ«gbs» بالمركبة أوقع المتهمين متلبسين

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أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامهما بسرقة «توك توك» بالاكراة من مالكه بالزاوية الحمراء، وقالت الحيثيات أن مالك «التوك توك» كان مزوده بجهاز gbs «» وتم تتبع خط سير المركبة والقى القبض على المتهمين

وذكر الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد حراجى وأمانة سر رفاعى محمد رفاعى. أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمين وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمان اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أبلغ به المجنى عليه «محمد –ع»من أنه وبتاريخ الواقعة وحال قيادته المركبة «توك توك» استوقف المتهمان وطلبا منه إقلالهما إلى منطقة الزاوية الحمراء فاستجاب لهما وحال سيره بالطريق فوجئ بالمتهم الأول يلقى عليه مادة «حريفة» في وجهه مما أعدم مقاومته فيما قام المتهم الثانى بركله خارج المركبة متمكنين من سرقتها.

وأفادت الحيثيات أن مالك كان مجهز المركبة بجهاز «gbs» وتم تتبع المركبة من خلال الجهاز والقى القبض على المتهمين

واستندت المحكمة إلى تحريات النقيب أكرم أميه معاون مباحث قسم الزاوية الحمراء التي توصلت إلى اقتراف المتهمين لواقعة السرقة

وقالت الحيثيات انه تبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى ان الواقعة في نطاق مااستخلصته المحكمة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لادانتهما، اذ أطمأنت لادلة الثبوت القوليه في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة ومن ثم لاتابه من انكار المتهمين وذلك بحسبان ان ذلك الانكار هو وسيلة المتهمين في الدفاع لدرء الاتهمام عن نفسهما والافلات من جزاء ما اقترفاه من جرم

كانت النيابة أحالت كل من «عماد –ع» و«اسلام-ص» لمحكمة الجنايات، لانهما في 1 مايو الماضى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، سرقا الدراجة البخارية «توك توك» من المجنى عليه «محمد –م» بطريق الاكراه وكان ذلك ليلا بالطريق العام اذ استوقفاه حال سيره بالدراجة المذكورة مطالبين منه توصيلهما إلى منطقة الزاوية الحمراء، وحال سيرهم بالطريق العام القى المتهم الأول مادة حريفه في وجه المجنى عليه لعدم تمكنه من مقاومته بينما قام المتهم الثانى بالقائه خارج الدراجة وانصرفا بها .ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة بالاكراة، واحراز مادة «حريفة، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص

البداية كانت تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من المجنى عليه بتعرضه لسرقة «توك توك» بالاكراه من قبل شخصين، وقال أن المركبة مزودة بجهاز gbs «» وتم تتبع خط سير المركبة والقى القبض على المتهمين.