حيثيات السجن 10 سنوات لقاتل جدته: المتهم لم يردعه ضعفها وكسر رأسها بـ«شاكوش»

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أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها، بمعاقبة طالب بكلية الحقوق، بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه بقتل جدته والشروع في قتل خالته بالزاوية الحمراء، وقالت الحيثيات إن المتهم انهال على رأس جدته ضربا مستخدما السلاح الأبيض «شاكوش» ولم يردعه ضعف قوتها وقلة حيلتها بل تمادى قابلا لنتيجة أفعاله واستمر في التعدى عليها وتركها جثة هامدة مضرجة في دمائها.

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار يحيي عادل عبداللطيف، وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح وعادل أحمد وأمانة سر رفاعي فهمي، أن تقرير الطب الشرعى- دار التشريح- قال إن وفاة المجنى عليها «إنعام. ن» تعزى للإصابات الرضية بالرأس وما أحدثه من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية بالمخ وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل «الشاكوش» المرسل من النيابة العامة، وأن إصابة المجنى عليها «منى. إ» كانت في الرأس واليد اليمنى ذات طبيعة حدثت رضية من المصادمة بجسم صلب وهى جائزة الحدوث من «الشاكوش» وأنها ليست خطيرة وليست بمقتل.

واستندت الحيثيات إلى إقرار المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة وإلى المعاينة التصويرية وتمثيله لكيفية ارتكاب الواقعة كما استندت المحكمة إلى شهادة المجنى عليها «منى. إ» والتي قالت إنها حال وصولها لمنزل والدتها «المجنى عليها» والذى كان يقيم برفقتها المتهم ففتح الأخير لها باب المنزل وبسؤاله عن والدتها قام بالتعدى عليها وعلى رأسها ويدها مستخدما «شاكوش حديدى» محدثا ما بها من إصابات إلا أنها تمكنت من مقاومته وفر هاربا.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد والشروع فيه دون سبق إصرار أو ترصد.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم «خالد.ع»، طالب بكلية الحقوق، ومقيم في المطرية، قتل جدته وتدعى «إنعام. ن»، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم استغل كبر سن المجني عليها ولم يردعه ضعفها وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم شرع في قتل خالته «منى- إ»، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، ذلك أنه عقب إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضربا مستخدما شاكوشا قاصدا من ذلك قتلها خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.