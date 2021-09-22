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"سابك" تدعو أعضاء "جيبكا" لاستخدام المغذيات الزراعية بكفاءة ومسؤولية

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"سابك" تدعو أعضاء "جيبكا" لاستخدام المغذيات الزراعية بكفاءة ومسؤولية "سابك" تدعو أعضاء "جيبكا" لاستخدام المغذيات الزراعية بكفاءة ومسؤولية
أكدت أنها جزء أساسي من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" نائب رئيس مجلس إدارة " جيبكا "، المهندس سمير بن على آل عبد ربه، أن المغذيات الزراعية تعد جزءًا أساسيًا من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي، وعلى قطاع الصناعة بذل ما في وسعه لضمان الاستخدام الفعال والمسؤول للمغذيات الزراعية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنعقد افتراضيًا خلال الفترة 15 - 16 سبتمبر بعنوان "طرائق جديدة لمستقبل أمن للغذاء.

واستعرض أهمية الابتكار في المغذيات الزراعية عالية الكفاءة، مثل الأسمدة منضبطة الانطلاق والأسمدة القابلة للذوبان في والتحول الرقمي وتقنيات الزراعة المتقدمة كونها عوامل تساعد الصناعة لأن تصبح أكثر فعالية واستدامة.

ويُعقد المؤتمر في ظل التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد 19) وما ترتب عليها من اضطرابات على صعيد تهديد الأمن الغذائي على مستوى العالم، فيما أدت عمليات إغلاق الحدود والحجر الصحي والحظر إلى تبني الدول - لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الابتكار والتقنيات الحديثة لجعل أنظمة سلاسل الغذاء أكثر قوة ومرونة واستدامة.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة المغذيات الزراعية مثل الغاز الطبيعي والصخور الفوسفورية والكبريت، وفي أثناء تفشي الجائحة، تواصل توريد منتجات المغذيات الزراعية من دول المجلس إلى الزبائن حول العالم دون عوائق.

وتقدم (سابك)، الشريك الماسي للمغذيات الزراعية في المؤتمر، حلولًا متنوعة، وتدعو إلى التكامل الرأسي في الصناعات التحويلية للاقتراب من الزبائن وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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