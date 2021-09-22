أغنى أغنياء العالم يفقدون 135 مليار دولار في يوم واحد.. والسبب من الصين

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كشف مؤشر بلومبرج للمليارديرات عن فقدان أغنى 500 شخص حول العالم ما يوازي 135 مليار دولار في يوم واحد.

بينما كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن فقدان أغنى 10 مليارديرات في العالم حوالي 25.6 مليار دولار في نفس اليوم بسبب الفزع الذي سيطر على معظم الأسواق خوفًا من تداعيات أزمة انهيار مجموعة إيفرجراند الصينية China Evergrande Group، وهي أكبر شركة عامة متخصصة في الإنشاءات في العالم من حيث الأصول بقيمة 351.9 مليار دولار، وتحل فيها بالمرتبة 227 عالمياً .

كما جاءت خسائر أسواق الأسهم مدفوعة بالاستجابة إلى تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من كارثة اقتصادية إذا فشل المشرعون في رفع سقف الديون. انخفض مؤشر "إس آند بي 500" نسبة 1.7%، وهو أكبر هبوط منذ مايو الماضي.

وتصل القيمة الإجمالية لثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم حاليًا إلى 1.36 تريليون دولار، رغم أنها تخلو من المليارديرات الصينين وتهيمن عليها الولايات المتحدة، فإن اللون الأحمر خيم على القائمة، في حين يعتبر ملياردير شركة تيسلا، إيلون ماسك الخاسر الأكبر بقيمة 6.5 مليار دولار في يوم واحد خاصة مع ارتباطه بأعمال في الصين.



يعد الملياردير إيلون ماسك الخاسر الأكبر ضمن أغنى 10 مليارديرات في العالم، حيث فقد 6.5 مليار دولار من ثروته في يوم واحد وهو ما يمثل 25.4% من إجمالي خسائر المليارديرات العشرة، حيث تمتلك تيسلا مصنعًا في الصين بسعة إنتاج سنوية تبلغ نحو 450 ألف سيارة ، في حين تبلغ سعة إنتاج مصنع الشركة في كاليفورنيا 600 ألف سيارة سنويًا.

تكبد جيف بيزوس ثاني أكبر خسارة بين المليارديرات العشرة بقيمة 5.5 مليار دولار في 24 ساعة فقط، ما يمثل 21.5% مما فقده أغنى 10 أثرياء في العالم، مع تراجع سهم أمازون أكثر من 3% إلى 3,355.73 دولار بنهاية تعاملات أمس الاثنين، في حين يعد وارن بافيت الأقل خسائر حيث فقد 97 مليون دولار فقط من ثروته حيث تراجع سهم Berkshire Hathaway من الفئة A بشكل طفيف 0.2% إلى 416 ألف دولار, أما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton الفرنسبة، برنارد أرنو والعائلة حيث خسر 3.4 مليار دولار لتصل ثروته إلى 174.9 مليار دولار.

ويتقدم أرنو على المؤسس المشارك في مايكروسوفت، بيل جيتس، البالغة ثروته حاليًا 130.3 مليار دولار، وبذلك يقتنص المركز الرابع رغم فقدانه 1.2 مليار دولار، ومؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ الذي فقد 3.2 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 127.1 مليار دولار ويأتي في المركز الخامس ضمن ترتيب أغنى مليارديرات العالم.

يأتي الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة في ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، لاري بايج في المركز السادس مع فقدانه 1.8 مليار دولار لتصل ثروته إلى 118.8 مليار دولار، يليه الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة في ألفابيت، سيرجي برين الذي تبلغ ثروته حاليًا 114.5 مليار دولار بعد خسارته 1.7 مليار دولار في يوم واحد.

يحل رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراكل العاملة في البرمجيات، لاري إليسون في المركز الثامن بعد فقدانه 678 مليون دولار من ثروته لتصل إلى 113.4 مليار دولار، متقدمًا على ملياردير إمبراطورية Berkshire Hathaway، وارن بافيت الذي خسر 97 مليون دولار فقط من ثروته لتظل فوق حاجز 100 مليار دولار وتحديدًا بقيمة 100.3 مليار دولار، ويحل في المركز الأخير الرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ستيف بالمر الذي لا يزال يمتلك أسهمًا في عملاق التكنولوجيا والبالغة ثروته 94.7 مليار دولار بعد أن فقد 1.5 مليار دولار في يوم واحد.

وواصلت ثروة مؤسس ورئيس مجلس إدارة "إيفرجراند" هوي كا يان، تآكلها الحاد، واستمر الملياردير في التراجع بمؤشر "بلومبيرج"، حيث انخفضت أسهم الشركة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان، وتبلغ ثروته الآن 7.3 مليار دولار، بانخفاض عن ذروة 42 مليار دولار في عام 2017.

,تكبد عمالقة التطوير العقاري في هونغ كونغ واحدة من أكبر الخسائر ضمن مؤشر "هانغ سنغ"، وفقد المليارديرات لي شاو كي ويانغ هويان ولي كا شينغ وهنري تشينغ أكثر من 6 مليارات دولار مجتمعين.

وخسر كولين هوانغ، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية "بيندوودو"، 29.4 مليار دولار هذا العام، أكثر من أي شخص آخر في الصين، بما في ذلك 2.3 مليار دولار خسرها يوم الاثنين فقط.