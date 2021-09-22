وزيرة التضامن تشيد بالمشاركة المتميزة لفتيات سيوة بمعرض ديارنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيره الشؤون الاجتماعيه الليبيه وفاء الكيلاني، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بالمشاركة المتميزة لفتيات سيوة خلال إفتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، مساء امس الثلاثاء، بمول مصر بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزيرة التضامن الاجتماعى والوزراء المشاركون بأروقة المعرض، الذي يستمر المعرض لمدة ١٠ أيام في الفترة من ٢١ حتى ٣٠ سبتمبر تحت شعار «قريبين ولو بعاد».

يضم المعرض ٣٨٠ عارضا للمنتجات اليدوية والتراثية، منها ٨ عارضين من سيوة لعدد ٨ باكيات تحت اشراف فتحى الجمل مدير عام التضامن الاجتماعى بمطروح، وعرض لمنتجات سيوة الغذائية والعطرية البيئية المتميزة كالزيتون والنباتات الطبية والعطريه والملح وغيرها ضمن أروقة المعرض التي تضم عدد من المنتجات البيئية لمتميزة لعدد من محافظات الجمهورية المشاركة بهدف التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة.