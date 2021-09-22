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دون قطع الأشجار المعمرة.. محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة شارع مراد بطول 2.5 كم

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دون قطع الأشجار المعمرة.. محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة شارع مراد بطول 2.5 كم دون قطع الأشجار المعمرة.. محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة شارع مراد بطول 2.5 كم

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عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً لمناقشة مخطط تطوير وتوسعة شارع مراد.

وأوضح أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير مختلف الطرق والشوارع بكافة الأحياء والمراكز والمدن، للنهوض بها وتحسين الحركة المرورية.

وأضاف قد تم رصد حاجه شارع مراد، لما له من أهمية مرورية ومتفرعاته للتطوير، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل توسعة وتطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبرى الجيزة تجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء، بطول ٢.٥ كم والشوارع الجانبية مع مراعاة الأهتمام بوضع اللمسات الجمالية، وإزالة كافة المعوقات وتوفير أماكن انتظار للسيارات، ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية.

كما ناقش محافظ الجيزة تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به للمساهمة في توفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة مع الأخذ في الإعتبار المظهر الحضاري الملائم لأعمال التطوير على أن يتم تحديد جدول زمنى للإنتهاء من الأعمال دون تعطيل لحركة المرور أو قطع للأشجار المعمرة، والتي تعد جزء من بيئة المحافظة الطبيعية وهويتها والإكتفاء بتقليم وتهذيب فروعها واستحداث بعض أنواع أشجار الزينة بالقطاعات التي بحاجة لأعمال تشجير إضافية.

المصرى اليوم

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