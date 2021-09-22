كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قائمة الفريق لمواجهة نظيره قادش، في المباراة المقررة مساء الخميس 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتواصل غياب اثنين من أهم لاعبي الفريق نتيجة الإصابة وهما الظهير جوردي ألبا ونجم خط وسط الفريق الموهوب بيدري، واللذين غابا عن مباراة غرناطة الماضية أيضاً.

وتعرض بيدري وألبا للإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعبه.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام قادش عند الساعة 10 مساء الخميس 23 سبتمبر بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب رامون دي كارانزا.

وضمت قائمة برشلونة التي أعلنها كومان اللاعبين:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن ونيتو وإينياكي بينيا.

في خط الدفاع: سيرجينيو ديست وجيرارد بيكيه ورونالد أروخو وأوسكار مينجويزا وكليمونت لينجليه وصامويل أومتيتي وإريك جارسيا وإليساندرو بالدي.

قائمة برشلونة

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وريكي بويج وفرينكي دي يونج وجافي وسيرجي روبيرتو وفيليبي كوتينيو.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي ويوسف ديمير ولوك دي يونج.