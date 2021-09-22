زوج أمام محكمة الأسرة: مراتي مش نضيفة ومهملة وكمان عاوزة تتطلق؟ !

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دعوي طلاق للضرر أقامتها زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة نظرتها المحكمة بعدما فشلت جلسات الصلح التي طلب مكتب تسوية النزاعات عقدها لعرض التصالح بين الزوجين طرفي النزاع.

أمام هيئة المحكمة في أولي جلسات نظر الدعوي حضر الزوج وطلب السماح له بالحديث، فقال: «مراتي بتقول في الدعوي إني بعاملها وحش وإنها مابقتش قادرة تعيش معايا لأني أصبحت سئ المعشر، لكن ما فكرتش أنا مستحمل إيه في عيشتي معاها».

وأضاف الزوج أمام المحكمة: مراتي إنسانة مهملة جدا ولا تعرف شئ عن المسئولية، وفي كل مرة كنت أصل لقرار الطلاق أتراجع فقط خوفاً على إبنتي الوحيدة التي لم تختار أمها أو أبوها، فكنت أفضل تحمل زوجتي من أجل إبنتي«

ويضيف الزوج «كفاية إني راضي أعيش في بيت مش نضيف لا تفكر حتي في ترتيبه أو تنظيفه ولو مرة كل شهر، لا يعبأ بقذارة المكان الذي نعيش فيه، ولا تتحرك إلا بعد مشاجرة تصل لحد التاشق بالألفاظ بيننا أحيانا».

وقال الزوج أمام المحكمة تعجبت كثيرا بعدما تلقيت إعلاني بدعوي الطلاق التي أقامتها وقلت لنفسي زي المثل ما بيقول رضينا بالهم والهم مارضيش بينا. وطلب محامي الزوج تأجيل نظر الدعوي لسماع الشهود ممن طلب إستدعائهم للشهادة، فقررت المحكمة التأجيل لدور إنعقاد الشهر القادم.