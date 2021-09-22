بيت الزكاة والصدقات يساهم بـ 150 مليون جنيه لتوفير علاج الضمور العضلي للأطفال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهم بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمبلغ 150 مليون جنيه في مبادرة «أمل في بكرة» لتوفير علاج الضمور العضلي للأطفال، وجاءت مساهمة بيت الزكاة في هذه المبادرة استكمالا للدور الذي يقوم به في دعم المنظومة الصحية، وعلاج غير القادرين من خلال العديد من المشاريع المشتركة مع وزارة الصحة والسكان.

وتم صرف المبلغ الذي ساهم به بيت الزكاة والصدقات لصالح وزارة الصحة والسكان التي ستتولي توفير العلاج اللازم لمرضي الضمور العضلي من الأطفال.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات المصري على صرف أموال الزكاة والصدقات في قنواتها الشرعية، ومن ضمنها برنامج «صحة» الذي يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري صدر قرار بإنشائه في عام ٢٠١٤ تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويعمل على توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وعمل منذ ذلك الوقت على دعم مستحقي الزكاة والصدقات في كافة محافظات مصر وفي مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.