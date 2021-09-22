حملة لتوثيق الزواج القبلي واستخراج سواقط القيد بمركز الحسنة بوسط سيناء

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ضمن مبادرة حياة كريمة، ينفذ المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء، اليوم، حملة جديدة لتوثيق الزواج القبلي واستخراج سواقط القيد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

قالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة انطلقت في نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، وتستهدف توثيق عدد ١٥ من عقود الزواج غير الموثقة رسميا للأهالي، واستخراج ٥٠ ساقط قيد للأطفال الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة.

وأشارت مقرر الفرع إلى أن الحملة تنفذ بتضافر جهود المجلس القومي للسكان ومجلس مدينة الحسنة وديوان عام محافظة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية الصحة ومصلحة الأحوال المدنية ومشايخ القبائل، وخلالها يتم مساعدة الأسر في استخراج الأوراق وتوثيقها وإنهاء كل ما يخصها من إجراءات مجانا.

من جانبه أكد اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أن الحملة تأتي في اطار مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، إذ تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية لمواطني مدينة الحسنة والقري والتجمعات التابعة لها.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة مستمرة حتي غدا الخميس، بتوجيهات ودعم من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.