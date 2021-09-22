عمرو موسي: طنطاوي كان حاسما وحكيما في دعمه لثورة 25 يناير لحماية أمن واستقرار البلاد

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نعي عمرو موسي الأمين العام الاسبق لجامعة الدول العربية، المشير حسين طنطاوي الذي وافته المنيه، امس عن عمر يناهز 85 عاما، وكتب موسي عبر صفحته على موع التواصل الاجتماعي «تويتر» رحم الله المشير حسين طنطاوي. كان حاسما وحكيما في دعمه بصفته القائد العام للقوات المسلحة لثورة ٢٥ يناير كما في تعامله مع التطورات الخطيرة التي انتجتها. كان هدفه حماية مصر واستقرارها في مواجهة تحديات جدية داخلية وخارجية

واضاف موسي: الكلام يطول في التأريخ لدوره المهم في سجلات مصر الحديثة، ولكننا اليوم في لحظة حزن وعزاء. رحمه الله واسكنه فسيح جنانه، وكنت عضوا في المجلس الاستشاري الذي انيط به مناقشة وتقديم المشورة فيما كان مطروحا من عديدالمشاكل آنذاك.رأيت منه الحلم والصبر وطول البال ثم الحسم في اتخاذ القرار .