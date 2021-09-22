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استرداد 2086 فدان ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا

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استرداد 2086 فدان ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا استرداد 2086 فدان ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استرداد 2086 فدان، بنطاق قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وذلك ضمن أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

قال محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أكد المحافظ، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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