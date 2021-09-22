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نائبة: رسائل الرئيس بشأن سد النهضة وصلت لكل الأطراف المعنية إقليميا ودوليا

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نائبة: رسائل الرئيس بشأن سد النهضة وصلت لكل الأطراف المعنية إقليميا ودوليا نائبة: رسائل الرئيس بشأن سد النهضة وصلت لكل الأطراف المعنية إقليميا ودوليا

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قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح ، أمس الثلاثاء، خلال الدورة رقم 76 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،بعثت الكثير من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره، ولكافة الاطراف المعنية إقيليميًا ودوليًا بشان سد النهضة.

وأكدت عبدالحليم، خلال البيان الصادر لها، أن كلمة الرئيس في المناسبات والمحافل الدولية لم تخلو من التحذيرات حول سد النهضة وتعنت إثيوبيا الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، منبهًا بأن هناك خطًا أحمر وأي تحرك معادٍ سيكون له رد فعل مصري من جانب القيادة السياسية والجيش المصري، فضلا عن المطالبة بتكاتف الجميع لحل هذه الأزمة والأنتهاء منها بشكل فوري وسريع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تحرص على الحل الدبلوماسي وعلى استكمال المفاوضات ولكن كان لابد من وضع حد فاصل للمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي«.

المصرى اليوم

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