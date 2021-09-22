حادثة بشعة بالهرم.. طفل 6 سنوات يقتل شقيقه في الشارع بسبب لعبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحريات بماحث الجيزة، تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقه، بسلاح ابيض بمنطقة الهرم، بسبب خلاف بينهما فسدد في صدره طعنه بالسكين فسقط في الأرض جثة هامة، تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت شرطة مباحث الجيزة، تلقت بلاغا بوفاة طفل متأثرا بإصابته بجرح نتيجة اعتداء عليه بسلاح أبيض في الهرم، وبالفحص تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 5 سنوات، وأن شقيقه الأكبر 6 سنوات اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما.

أمرت النيابة العامة إحالة الجثة إلي الطبيب الشرعي، وتم مناظرة الجثمان، وتوقيع الكشف الطبي على الجثمان لبيان أسباب الوفاة، تم التحفز علي الطفل المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في الجريمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.